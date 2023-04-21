Москва, 21 апреля 2023, 11:24 — REGNUM Жительница Москвы заявила в полицию о том, что её бывший молодой человек похитил у неё две пары часов Maurice Lacroix на сумму 1,4 миллиона рублей. Сейчас он находится на СВО. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

МВД
МВД
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

18 апреля в полицию обратилась 42-летняя Марина (имя изменено). Женщина рассказала, что в конце прошлого года познакомилась с 32-летним Сергеем (имя изменено). Вскоре пара стала жить вместе в квартире женщины. Но в конце марта отношения резко оборвались, молодой человек толком ничего не объяснил, собрал вещи и заблокировал Марину во всех мессенджерах и соцсетях. Через некоторое Марина обнаружила что из квартиры пропали две пары швейцарских часов. Женщина попыталась связаться с бывшим сожителем, но ей это не удалось.

«Поступило заявление от 42-летней женщины о том, что после расставания с 32-летним бывшим сожителем из её квартиры пропали 2 пары часов Maurice Lacroix, стоимостью 678 200 и 656 200 рублей. Общий ущерб составил 1 334 400 рублей. Установлено, что указанный мужчина находится в зоне СВО», — рассказал собеседник агентства

По данным правоохранителей, Сергей в 2016 году находился в федеральном розыске за уклонение от отбывания ограничения свободы. Сейчас по заявлению женщины проводится проверка.

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