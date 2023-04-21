Джакарта, , 11:23 — REGNUM Данными о пропавшем два дня назад на индонезийском острове Бали российском гражданине не располагает посольство России в стране. Об этом 21 апреля рассказали в диппредставительстве.

Бали Иван Шилов © ИА REGNUM

«У посольства нет информации о данной ситуации», — приводит слова представителя посольства ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, 20 апреля индонезийская газета Kompas сообщила, что во время купания на острове Бали пропал без вести гражданин России. Сообщалось, что его накрыло волной.