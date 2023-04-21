Вайкуле обвинила Россию в «приватизации Дня Победы» и призвала уважать эсэсовцев

Рига, , 11:46 — REGNUM Никакой ценности советские памятники, в том числе в честь героев Великой Отечественной войны не представляют, заявила певица Лайма Вайкуле. По её мнению, Россия присвоила себе День Победы, а латышские эссесовцы — это были «тоже люди».

По словам Вайкуле, в Латвии правильно сносят советские памятники. Те, кто хочет пойти и преклонить голову перед погибшими в память о своём отце, который тоже воевал, по мнению певицы, пускай едут в свою страну на могилу к своему отцу и там преклоняют голову.

«Если ты приехал откуда-то и твои родные похоронены где-то, то езжай туда и преклоняй свою голову. Никакой художественной ценности он (памятник — прим. ред.) не имеет», — заявила Вайкуле.

Она заявила, что в Латвии к советским памятникам в последнее время «просто приходили выпивать и после праздников оставляли просто свалку».

Вайкуле заявила, что Россия скобы приватизировала День Победы и поэтому пропала ценность этого праздника. Она возмутилась тем, что Россия называет себя победителем в Великой Отечественной войне и проводит парады Победы, хотя «пострадал весь Советский Союз», в том числе Украина и Латвия.

Затем она заступилась за неонацистов — «нескольких сотен человек, которые идут к памятнику Свободы». «Вы понимаете, эсэсовцы и так далее…» — пояснила она.

«Это люди, которые были по другую сторону, — вот и всё. Например, мой родственник — мамин брат — был по другую сторону. А папа был по эту сторону», — заявила Вайкуле, оправдывая дядю тем, что «такое было время».

«Надо это понимать, это уважать и как-то стараться из этого не раздувать сегодня нам большой такой скандал», — заявила Вайкуле.