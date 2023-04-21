Kyodo: Япония запретит поставки в Россию подержанных автомобилей в случае эмбарго G7

Токио, , 11:19 — REGNUM В случае положительного решения стран G7 о расширении эмбарго на поставку товаров в Россию, Япония введёт соответствующий запрет на продажу подержанных автомобилей. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщило японское информационное агентство Kyodo.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

На данный момент в рамках санкционной политики японские производители автомобилей не поставляют на российский рынок транспортные средства стоимостью выше 3,6 миллиона рублей (около 6 миллионов иен).

Издание отмечает, что под эмбарго также могут попасть предметы роскоши, косметические товары и одежда. Решение о расширении санкционного списка будет принято на саммите G7, который пройдёт 19–21 мая в Хиросиме (Япония).

О намерениях стран «Большой семёрки» и их союзников расширить эмбарго на экспорт товаров в Россию ранее также сообщало Bloomberg. В агентстве отметили, что под запрет не попадут сельскохозяйственная продукция и медикаменты.