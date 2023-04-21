Bloomberg: диверсанты могли уйти с места подрыва «Северных потоков» на подводном аппарате

Амман, , 11:15 — REGNUM Лица, которые совершили подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», должны были иметь доступ к автономному и быстроходному подводному аппарату, похожему на используемые современными военно-морскими силами. Об этом 21 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на одного из наиболее опытных дайверов ВМС Дании.

«Северный поток» Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам специалиста, «тот, кто осуществил атаку, имел доступ к быстроходному автономному подводному аппарату, подобному тому, который используют современные военно-морские силы».

Он уточнил, что установка взрывчатки и последующее безопасное всплытие заняли бы у отдельного ныряльщика несколько часов, из-за чего ожидавшее водолазов судно было бы неподвижным в течение нескольких часов, что могло привлечь к нему нежелательное внимание или впоследствии заинтересовало бы следователей.

Также датский дайвер указал, что поиск газопроводов без точных координат или технологий слежения, а после этого доставка и размещение взрывчатки были бы для ныряльщиков-диверсантов сложной задачей. При этом он отметил, что «заряды, которые, вероятно, весили сотни фунтов, были размещены у нижней части труб».

По информации агентства, в ВМС Дании считают такую гипотезу рациональной, потому что дайверам было бы сложно провести на глубине необходимое время, оставаясь незамеченными.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля энергетическое агентство Дании рекомендовало снять имеющиеся в настоящее время ограничения на хождения судов в районе подрыва «Северных потоков». В агентстве считают, что в указанном районе больше нет угроз для прохождения судов.

10 апреля американский журналист Сеймур Херш заявил, что США хотели предотвратить проведение Россией спецоперации на Украине, шантажируя Москву подрывом «Северных потоков».