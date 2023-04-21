Экономист Сафонов предсказал, что всё больше стран будут искать альтернативу доллару

Москва, , 11:25 — REGNUM Противостояние США и России заставило очень многие страны поторопиться с поиском резервной валюты, альтернативной американскому доллару. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил профессор финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал прогнозы валютного аналитика Стивена Джена, который пришёл к выводу, что доллар потерпел сокрушительный крах в качестве резервной валюты, причём этот процесс ускорился после того, как США решили использовать свою власть над долларовой системой против России. Свои рассуждения Джен подкрепил тем фактом, что с 2001 года по 2021 год доля доллара среди официальных мировых резервных валют сократилась с 73% до 55%.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Следует с осторожностью относиться к таким прогнозам, — сказал Сафонов. — Надо понимать, что позиция доллара — это не просто денежные средства, которые выпускает ФРС. Это в том числе рынок, который обслуживают доллары. На сегодняшний день США — это первая экономика в мире, это самый большой рынок потребления и, соответственно, самый большой рынок технологий. И пока Штаты выполняют роль такого экономического лидера, доллар будет удерживать если даже и не ведущие позиции, то очень серьезные. Поэтому говорить о том, что доллар вот-вот рухнет, неправильно».

Тем не менее доллар действительно теряет свои позиции, но, как подчеркнул Сафонов, это в первую очередь объясняется тем, что появляются другие рынки. Например, тот же Китай — вторая экономика в мире, которая забирает на себя часть того лидерства, которое прежде было у доллара.

«Проще говоря, хочешь торговать на рынке Китая — покупай юань. Поэтому утрата долларом его позиций объясняется ростом экономического сотрудничества между другими странами, которые не считают необходимым использовать американскую валюту. И этот процесс будет ускоряться», — сказал Сафонов.

Не прошла бесследно для доллара и конфронтация с Россией. По словам Сафонова, она негативно сказалась на позиции самих США как гаранта нормальных торгово-обменных операций, и процесс глобального отказа от доллара как резервной валюты получил новый импульс.

«Если раньше страны думали о том, что надо искать какую-то альтернативу, то теперь они убедились, что с этим нельзя медлить и стоит поторопиться», — подытожил Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом отказаться от доллара в международной торговле выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе визита в КНР. Отчасти с ним согласна депутат от фракции «Левые», член комитета бундестага ФРГ по международной политике Севим Дагделен, которая констатировала, что в мире наблюдается активный отказ от американского доллара, что наряду с развитием Бразилии, Индии и Китая и увеличением сотрудничества и интеграции глобального Юга, несмотря на противодействие НАТО, приближает мир к многополярной модели.