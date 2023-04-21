Киев, 21 апреля, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Верующие и священники канонической Украинской православной церкви (УПЦ) оказались запертыми властями в одном из храмов на территории Киево-Печерской лавры. Об этом 21 апреля сообщила УПЦ в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

На выложенных в интернет фотографиях и видеозаписях видно, как священники УПЦ причащают и исповедуют верующих вне стен храма через решётку запертой ограды.

«Верующих причащали через решётку», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудники заповедника «Киево-Печерская лавра» совместно с полицейскими утром 21 апреля заблокировали вход в храм иконы Божией Матери, расположенный на территории Киево-Печерской лавры.

Также позднее в лавру прибыли украинские силовики, включая полицию особого назначения. Полицейские срезали замки и отключили сигнализацию в 44-м корпусе лавры.

В марте минкультуры Украины сообщило УПЦ о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке и потребовало, чтобы монахи покинули лавру 29 марта. В ведомстве отметили, что монахи могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.

Верующие воспротивились такому решению украинских властей и 30 марта не пустили представителей комиссии украинского минкультуры на территорию храма. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.

После этого 31 марта минкультуры Украины подало иск в Хозяйственный суд Киева с требованием признать УПЦ виновной в препятствовании управлению государственным имуществом Киево-Печерской лавры.