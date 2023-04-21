Следователи задержали начальника департамента по культуре Томской области
Томск, 21 апреля 2023, 11:00 — REGNUM Следователи СК Российской Федерации задержали подозреваемого в мошенничестве начальника департамента по культуре Томской области, сообщили 21 апреля в пресс-службе ведомства.
«Следственными органами СК РФ по Томской области расследуется уголовное дело, возбуждённое… по факту хищения средств по ч. 3. ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в распространённом сообщении.
По предварительным данным, хищение денежных средств ОГАПОУ «Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций» было совершено в период с сентября 2009 года по июнь 2017 года. Сумма похищенных средств составила по меньшей мере 900 тысяч рублей.
Ранее в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере по решению Мещанского районного суда Москвы арестовали бывшего совладельца сетей «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского. Предприниматель будет находиться под арестом до 15 июня 2023 года.