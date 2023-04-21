Томск, 21 апреля, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Следователи СК Российской Федерации задержали подозреваемого в мошенничестве начальника департамента по культуре Томской области, сообщили 21 апреля в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«Следственными органами СК РФ по Томской области расследуется уголовное дело, возбуждённое… по факту хищения средств по ч. 3. ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в распространённом сообщении.

По предварительным данным, хищение денежных средств ОГАПОУ «Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций» было совершено в период с сентября 2009 года по июнь 2017 года. Сумма похищенных средств составила по меньшей мере 900 тысяч рублей.

Ранее в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере по решению Мещанского районного суда Москвы арестовали бывшего совладельца сетей «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского. Предприниматель будет находиться под арестом до 15 июня 2023 года.