Столтенберг: все страны НАТО согласились с тем, что Украина должна войти в альянс

Берлин, , 10:50 — REGNUM Все союзники по НАТО согласились с тем, что Украина должна стать членом военного альянса. Об этом 21 апреля сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встрече контактной группы по Украине на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии.

«Будущее Украины — в семье альянса. Все союзники по НАТО согласны», — сказал Столтенберг.

Столтенберг добавил, что члены альянса обсуждают поставки Украине различных типов самолетов.

«Страны НАТО — Польша, Словакия — уже поставили Киеву ряд самолётов МиГ-29, идет дискуссия о предоставлении других типов самолётов», — уточнил генсек ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев. Поездка генсека на Украину заранее не анонсировалась. Столтенберг впервые приехал в Киев с момента начала российской спецоперации по защите Донбасса. Генсек добавил, что альянс оказал Украине помощь на сумму, превышающую €150 млрд. Киеву переданы и ещё будут поставлены танки, самолёты, другое летальное оружие.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 20 апреля заявил, что в Кремле не оценивают перспективы вступления Украины в альянс. При этом представитель Кремля отметил, что присоединение Киева к НАТО будет представлять серьезную опасность для России. Позже Песков заявил, что вхождение Украины в блок резко увеличило бы угрозу для российского государства. Спецоперация не позволит этого сделать, уточнил представитель Кремля.