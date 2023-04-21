Момент падения в Белгороде снаряда попал на видео
Белгород, 21 апреля 2023, 11:02 — REGNUM Опубликовано видео, на котором отражён момент падения в Белгороде авиабомбы.
На видео — ночной город. На кадрах виден взрыв снаряда: над землёй поднимается взрывная волна после падения бомбы.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 21 апреля о ранении двух человек в результате взрыва в областном центре. Ещё одной женщине стало плохо.
На месте взрыва образовалась воронка радиусом 20 метров. Взрыв прогремел 20 апреля в центре города на перекрёстке улиц Ватутина и Губкина. Повреждения получили остекление в одном из домов и несколько машин.
В Минобороны заявили, что взрыв вызван нештатным сходом боеприпаса с самолёта Су-34 ВКС РФ. Начато расследование.