Белгород, , 11:02 — REGNUM Опубликовано видео, на котором отражён момент падения в Белгороде авиабомбы.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На видео — ночной город. На кадрах виден взрыв снаряда: над землёй поднимается взрывная волна после падения бомбы.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 21 апреля о ранении двух человек в результате взрыва в областном центре. Ещё одной женщине стало плохо.

На месте взрыва образовалась воронка радиусом 20 метров. Взрыв прогремел 20 апреля в центре города на перекрёстке улиц Ватутина и Губкина. Повреждения получили остекление в одном из домов и несколько машин.

В Минобороны заявили, что взрыв вызван нештатным сходом боеприпаса с самолёта Су-34 ВКС РФ. Начато расследование.