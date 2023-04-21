Белгород, 21 апреля, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Опубликовано видео, на котором отражён момент падения в Белгороде авиабомбы.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

На видео — ночной город. На кадрах виден взрыв снаряда: над землёй поднимается взрывная волна после падения бомбы.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 21 апреля о ранении двух человек в результате взрыва в областном центре. Ещё одной женщине стало плохо.

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На месте взрыва образовалась воронка радиусом 20 метров. Взрыв прогремел 20 апреля в центре города на перекрёстке улиц Ватутина и Губкина. Повреждения получили остекление в одном из домов и несколько машин.

В Минобороны заявили, что взрыв вызван нештатным сходом боеприпаса с самолёта Су-34 ВКС РФ. Начато расследование.