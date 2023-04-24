Москва, , 09:00 — REGNUM Усиленная поддержка отечественной ИТ-отрасли в 2022 году принесла конкретные результаты. Уже почти 80% зарубежных ИТ-решений имеют отечественные аналоги.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Премьер-министр также напомнил, что из-за давления западных стран Россию покинули крупнейшие иностранные поставщики софта.

«В таких условиях мы усилили поддержку наших разработчиков, чтобы по поручению президента обеспечить самодостаточность отечественных цифровых решений. Предусмотрены льготные кредиты для ИТ-компаний. Освободили бизнес от выездных налоговых проверок, упрощаем процедуры госзакупок. Обнулили налог на прибыль. В итоге выросло число аккредитованных ИТ-компаний», — подчеркнул глава российского правительства.

По итогам 2022 года все заложенные на поддержку отечественной ИТ-отрасли 26,2 млрд рублей полностью ушли в рынок в качестве различных мер поддержки — от грантов и льготных кредитов до специальной ипотеки для отраслевых специалистов.

Меры поддержки помогли увеличить доходы отечественных разработчиков ПО и других представителей IT-отрасли на 35%. А в целом объем произведенных ИТ-компаниями продуктов и услуг за 2022 год вырос на 22%.

«Благодаря активной вовлеченности государства и режиму беспрецедентной поддержки ИТ в стране растут все измеримые показатели: даже в 2022 году, даже несмотря на замедление темпов роста. Это и доходы ИТ-компаний, и количество аккредитованных ИТ-компаний, и масштабы финподдержки. Сами меры поддержки (третий пакет, льготы, отсрочки, освобождение от уплаты налога на прибыль) стали знаковым событием для отрасли», — подчеркнул генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Поддержку ИТ-отрасли по национальному проекту «Цифровая экономика» оказывают Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), «Сколково», Фонд содействия инновациям (ФСИ). Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) через программу «Акселератор Спринт» также способствует ускоренному развитию бизнеса для ИТ-проектов с тестовой версией продукта.

Специалисты РФРИТ обеспечивают ИТ-компаниям консультационную и информационную поддержку, дают предложения по улучшению проектов, проводят разъясняющие вебинары по процедуре приема и рассмотрения заявок на гранты.

«Для нас 2022 год был годом вызовов, и конструкция наших мер поддержки была перестроена абсолютно. В целом мы получили 1259 заявок, это огромный запрос. По сравнению с 2021 годом, общий объем грантовой поддержки увеличился в 1,2 раза, а количество заявок на господдержку возросло в 6,4 раза. Мы существенно быстрее выводили на рынок востребованные продукты, замещали зарубежные сервисы и решения и смогли таком образом решить большие задачи», — отметил генеральный директор РФРИТ Александр Павлов.

Глава РФРИТ Александр Павлов rfrit.ru

Поддержка ФСИ предоставляется проектам на любой стадии развития, самой массовой является «Старт» — программа поддержки стартапов. На первом ее этапе можно получить грант до 4 млн руб., который выделяется на научные и экспериментальные исследования, оценку рисков проекта и перспектив продукта на рынке.

Так, красноярская компания «Строй Планнер» благодаря «Старту» начала модернизацию своего IT-продукта, позволяющего автоматизировать процесс планирования, управления и контроля за строительством частных домов. Компания получила грант в 3 миллиона рублей, на который будет разработан искусственный интеллект, который внесет существенные корректировки в ИТ-продукт.

К примеру, после обновления программа не только сможет посчитать все комплектующие, необходимые для той или иной стадии строительства, но еще и автоматически подберет менее затратные по стоимости стройматериалы для клиента, собирая воедино информацию со всех интернет-магазинов.

«Хочется отдельно подчеркнуть осознанную позицию государства по поддержке цифровой отрасли и каждого занятого в ней специалиста. Мы все — участники сложного процесса перенастройки ИТ-ландшафта в России, и тут как никогда важна роль государства», — отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

В случае успеха проекта разработчик может принять участие во второй части программы. В рамках «Старт-2» компания может получить уже до 8 млн руб. гранта. Вторая часть программы представляет собой подготовительный этап к коммерциализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

Фонд «Сколково» с 2019 года ежегодно проводит конкурсный отбор, по итогам которого определяются получатели грантов, осуществляющие внедрение новых, ранее коммерчески не использовавшихся цифровых решений. Проекты оцениваются комплексно, в том числе с точки зрения инновационности, экономической эффективности, потенциала тиражирования и конкурентоспособности. Среди компаний-заказчиков встречаются как промышленные предприятия, желающие повысить эффективность своего производства за счет применения передовых разработок, так и предприятия из сфер здравоохранения, образования, сельского хозяйства и других отраслей.

«Курс на технологический суверенитет стал лейтмотивом развития российского ИТ на ближайшие годы. Основные драйверы — обеспечение работоспособности инфраструктуры и прикладного программного обеспечения, а также информационная безопасность и безопасная разработка. Достаточно скоро мы придём к разработке новых больших и сложных продуктов с господдержкой. К таким решениям, которые будут демонстрировать наше импортоопережение вместо импортозамещения», — считает директор по взаимодействию с органами государственной власти Группы T1 Дина Ашрапова. По мнению эксперта, по итогам 2023 года в выигрыше окажутся компании, имеющие собственные продукты на рынках, где ранее доминировали зарубежные компании.

Максимальный размер гранта на реализацию одного проекта в Сколково увеличен со 120 млн руб. до 300 млн руб., а объем обязательного внебюджетного софинансирования проектов сократился с 50% до 20% — это стало дополнительным стимулом для компаний участвовать в конкурсе.

К примеру бюджет проекта по внедрению телемедицинской платформы Medsenger с элементами искусственного интеллекта для дистанционного мониторинга пациентов составил более 60 млн рублей, из них размер гранта «Сколково» по нацпроекту «Цифровая экономика» превысил 48 млн рублей. Платформа обрабатывает информацию от различных устройств домашнего мониторинга здоровья пациента, анализирует полученные данные, генерирует уведомления врачу и отправляет дополнительную информацию пациенту. Врач может назначить пациенту необходимую лекарственную терапию, а платформа будет автоматически напоминать о расписании приема и дозировке. Изменение состояния отражается на графиках и «тепловой карте». Если пациент не фиксирует прием лекарств в сервисе, система пришлет врачу уведомление.

«Проект стал шестым по счету, успешно продемонстрировавшим результаты внедрения по программе поддержки пилотных ИТ-проектов», — пояснила директор проектного офиса Фонда «Сколково» Екатерина Столбова.

По данным опроса Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП), акселератор «Спринт» Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) вошёл в топ-5 рейтинга популярных мер поддержки ИТ-компаний. Это бесплатная программа ускоренного развития бизнеса, предназначенная для российских ИТ-предпринимателей. В её рамках команды получают доступ к бизнес-экспертизе, которую не дают гранты или льготы.

Акселератор Спринт sprint.iidf.ru

Присоединиться к «Спринту» могут компании, которые разрабатывают решения в сфере новых коммуникационных интернет-технологий, в том числе продукты для управления контентом, обработки данных и онлайн-обучения. Программа рассчитана на 12 недель, в течение которых эксперты ФРИИ помогут участникам доработать их решения и найти новые клиентские сегменты.

«В последнее время, благодаря возможности прохождения программы в режиме онлайн, к нам приходит все больше команд из регионов, — сообщил директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов. — Программа «Спринт» синхронизирована с другими мерами поддержки: компании, прошедшие по ней акселерацию, получают дополнительные баллы при рассмотрении заявок в РФРИТ и ФСИ».

Как сообщало ИА REGNUM, по нацпроекту «Цифровая экономика» современные технологии активно внедряются в экономику и социальные сферы, повышая качество жизни и оптимизируя рабочие процессы.