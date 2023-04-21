Марио Фернандес расторг контракт с бразильским клубом «Интернационале»

Бразилиа, , 10:34 — REGNUM Защитник Марио Фернандес расторг контракт с бразильской футбольной командой «Интернасьонал». Об этом 21 апреля сообщил официальный сайт клуба.

Марио Фернандес Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уточняется, что 32-летний футболист потребовал расторгнуть контракт с «Интернасьоналом» по личным причинам.

Права на защитника принадлежат московской команде ЦСКА, за которую игрок выступал с 2012 года и с ней три раза стал победителем чемпионата России, один раз выиграл Кубок России и два раза — Суперкубок России. В 2016 году футболист получил гражданство России и через год стал выступать за её сборную, в составе которой провёл 33 матча, отличившись в них пятью голами и тремя голевыми пасами.

Фернандес перешёл в «Интернасьонал» в декабре 2022 года на правах аренды до конца 2023 года. 18 мая 2022 года он объявил об окончании игровой карьеры, однако 11 декабря принял решение её возобновить. Он сыграл в составе бразильской команды пять матчей.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что Марио Фернандес может вернуться в команду. Он добавил, что этого хочет сам игрок.