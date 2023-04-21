Винница, Украина, 21 апреля, 2023, 10:41 — ИА Регнум. На Украине заявили о повреждении инфраструктурного объекта в Винницкой области в результате взрыва 21 апреля, передал телемарафон «Единые новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Как рассказала пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк, «есть попадание в объект инфраструктуры — в Винницкой области». По её оценке, повреждение получил объект стратегической инфраструктуры.

Со стороны Минобороны РФ не было сообщений о нанесении ударов по объектам Винницкой области. Минобороны сообщало о нанесении ударов в зоне боевых действий на донецком, краснолиманском, купянском, запорожском и херсонском направлениях.