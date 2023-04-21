Пожар на российском судне «Калтан», загоревшемся у берегов Южной Кореи, потушили

Москва, , 10:33 — REGNUM Пожар на российском судне «Калтан» у южнокорейского Ульсана потушили, сообщил 21 апреля РИА Новости старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Екатерина Петрушина.

В Южной Корее произошел пожар на российском рыболовецком судне «Калтан» © YONHAP/EPA/TASS

По её словам, в результате спасательной операции пожар потушили, судно отбуксировали в порт Ульсан. Сейчас устраняются задымления внутренних помещений судна.

Следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности мореплавания после пожара. Криминалисты произвели осмотр офиса судовладельца, изъяли документацию.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло на судне «Калтан», принадлежащем ООО «Дальрыбпром» с портом приписки во Владивостоке. На борту судна было 25 человек экипажа. Судно вышло в сторону Охотского моря с грузом морепродуктов на борту. В Корейском проливе, в 37 милях восточнее порта Пусан, капитан подал сигнал об аварийной ситуации.