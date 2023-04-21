Москва, , 10:32 — REGNUM Кинопродюсер Александр Васильков заявил о краже денег и документов из банковской ячейки, арендованной несколько лет назад. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

19 апреля в полицию обратился 78-летний кинопродюсер Александр Васильков. Он рассказал, что в феврале 2016 года заключил договор аренды сейфа в одном из банков, расположенных на улице Александра Солженицына в Таганском районе Москвы. В эту ячейку Васильков поместил деньги и ценные документы. Несколько лет он пользовался услугами банка без каких-либо проблем. В августе 2021 года Васильков в последний раз посетил ячейку, и с тех пор нужды появляться в банке у него не возникало.

В середине апреля 2023 года ему понадобились некоторые бумаги из сейфа. Но, придя в банк, продюсер обнаружил, что его ячейка пуста. Банк начал по этому поводу служебное расследование, но оно не принесло результатов. Тогда мужчина заявил в полицию о краже.

«19 апреля в полицию обратился 78-летний мужчина, который заключил договор аренды индивидуального банковского сейфа в банке на улице Александра Солженицына в феврале 2016 года, последний раз проверял содержимое в августе 2021 года, а 13 апреля 2023 года обнаружил пропажу ценных бумаг и денег. Ущерб составляет более 1 миллиона рублей, точная сумма устанавливается», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по заявлению кинопродюсера проводится проверка.

Александр Васильков — продюсер и директор более 20 отечественных фильмов. Среди них «Жёлтый карлик» с Александром Абдуловым и Еленой Прокловой в главных ролях, «Дом для богатых» с Константином Хабенским и Валентином Гафтом, «Тонкая штучка» с Дмитрием Певцовым и Алексеем Серебряковым, «Любовь без правил» и многие другие.

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