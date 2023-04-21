Сеул, , 10:31 — REGNUM Спасатели обнаружили тела всех четырёх российских моряков, пропавших после пожара на судне «Калтан» у берегов Южной Кореи, сообщили в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

«Только что корейская сторона доложила, что на борту судна найдены тела считавшихся пропавшими четырёх российским моряков — старшего помощника капитана, повара и двух матросов», — приводит ТАСС слова собеседника.

Ранее корейское информационное агентство Yonhap сообщало о двух погибших моряках, тела которых были обнаружены на борту судна.

Российское рыболовное судно с экипажем из 25 человек, перевозившее около 100 тонн морепродуктов, загорелось утром в пятницу у прибрежного города Ульсан в 300 километрах к юго-востоку от Сеула. По данным южнокорейской береговой охраны, 21 человек был эвакуирован, четверо пропали без вести.