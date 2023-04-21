Ростех разработал комплекс связи с искусственным интеллектом для самолётов пятого поколения

Москва, , 10:22 — REGNUM Комплекс связи с искусственным интеллектом (ИИ) для самолётов пятого поколения создали специалисты холдинга «Росэлектроника», входящего с состав государственной корпорации «Ростех». Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба госкорпорации.

Ростех Иван Шилов © ИА REGNUM

«Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал комплекс бортовых средств цифровой связи с использованием технологий искусственного интеллекта. Оборудование предназначено для самолётов пятого поколения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что применение разработки будет способствовать повышению качества связи между воздушными судами и наземными комплексами, и указывается, что комплекс работает в диапазонах высоких и очень высоких частот. При этом он использует технологию когнитивного радио, в результате чего в значительной степени повысилась защита связи от помех и средств разведки.

По словам гендиректора НПП «Полёт» Алексея Комякова, которые приводит пресс-служба, сегодня развитие радиоэлектроники становится решающим фактором, который влияет на формирование облика самолётов пятого поколения, так как бортовые средства цифровой связи позволяют решать многие функциональные задачи, повышающие эффективность действий авиации.

«В настоящее время эти комплексы широко применяются для обмена сообщениями между бортовым радиоэлектронным оборудованием воздушных судов и наземными службами. Наш новый комплекс является инициативной разработкой и планируется к внедрению в составе комплекса средств связи С-111», — сказал он.

Новый комплекс связи обеспечивает достоверность передачи информации с помощью помехоустойчивого кодирования, возможности одновременной передачи сообщений по параллельным каналам, увеличения дальности устойчивой связи и использования технологий искусственного интеллекта.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля стало известно, что госкорпорация «Ростех» собирается передать концерну «Техмаш» для производства артиллерии несколько активов «Уралвагонзавода». В Ростехе считают, что такое решение позволит активизировать опытно-конструкторские работы и нарастить объём производства.