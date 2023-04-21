Найдены тела двух российских моряков с судна, загоревшегося у Южной Кореи

Сеул, , 10:14 — REGNUM У берегов Южной Кореи обнаружили тела двух российских моряков с загоревшегося судна «Калтан», сообщило агентство Yonhap.

Тело Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации агентства, тела нашли на судне. Поиски ещё двух человек продолжаются.

При этом генеральное консульство России в Пусане пока не смогло подтвердить эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло на судне «Калтан», принадлежащем ООО «Дальрыбпром» с портом приписки во Владивостоке. На борту судна было 25 человек экипажа. Судно вышло в сторону Охотского моря с грузом морепродуктов на борту. В Корейском проливе, в 37 милях восточнее порта Пусан, капитан подал сигнал об аварийной ситуации. Сообщалось, что девятнадцать членов экипажа российского рыболовного судна, загоревшегося у южнокорейского Ульсана, были эвакуированы на берег, еще двое помогают береговой охране искать пропавших без вести в результате пожара на борту судна. Среди российских моряков двое получили лёгкие ожоги.