Financial Times: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен укрывалась в подвале во время визита в Киев

Киев, , 10:09 — REGNUM Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев пряталась в подвале из-за прозвучавшей в столице Украины воздушной тревоги, сообщает издание Financial Times.

«Встречи были ненадолго прерваны, когда над украинской столицей прозвучали сирены воздушной тревоги, главе Еврокомиссии было предоставлено укрытие в подвале», — говорится в сообщении.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев 2 февраля. В рамках визита был анонсирован десятый пакет антироссийских санкций, приуроченный к годовщине начала специальной военной операции. Также она заявила о создании «международного центра преследования за преступления и агрессию на Украине».

Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2020 года после теракта на Крымском мосту. С момента начала регулярных ударов по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры Украины в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога.