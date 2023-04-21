Глава ЕК фон дер Ляйен укрывалась в подвале во время визита в Киев
Financial Times: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен укрывалась в подвале во время визита в Киев
Киев, 21 апреля, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев пряталась в подвале из-за прозвучавшей в столице Украины воздушной тревоги, сообщает издание Financial Times.
«Встречи были ненадолго прерваны, когда над украинской столицей прозвучали сирены воздушной тревоги, главе Еврокомиссии было предоставлено укрытие в подвале», — говорится в сообщении.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев 2 февраля. В рамках визита был анонсирован десятый пакет антироссийских санкций, приуроченный к годовщине начала специальной военной операции. Также она заявила о создании «международного центра преследования за преступления и агрессию на Украине».
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. Ударам подвергаются объекты военной, промышленной и энергетической инфраструктуры.