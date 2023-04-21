Киев, 21 апреля, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев пряталась в подвале из-за прозвучавшей в столице Украины воздушной тревоги, сообщает издание Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

«Встречи были ненадолго прерваны, когда над украинской столицей прозвучали сирены воздушной тревоги, главе Еврокомиссии было предоставлено укрытие в подвале», — говорится в сообщении.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев 2 февраля. В рамках визита был анонсирован десятый пакет антироссийских санкций, приуроченный к годовщине начала специальной военной операции. Также она заявила о создании «международного центра преследования за преступления и агрессию на Украине».

Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. Ударам подвергаются объекты военной, промышленной и энергетической инфраструктуры.