Москва, , 10:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, отметив их вклад в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога. Поздравительную телеграмму главы государства 21 апреля опубликовали на сайте Кремля.

«Этот особо почитаемый мусульманами всего мира праздник, знаменующий окончание священного месяца Рамадан, несёт высокий духовный смысл, олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию», — говорится в поздравительном послании.

Президент с удовлетворением отметил, что российские мусульмане с глубоким уважением относятся к своим многовековым историческим, религиозным и культурным традициям, приобщая к ним молодое поколение. При этом жизнь мусульманской уммы «наполнена добрыми делами и начинаниями», она активно развивает взаимодействие с государственными и общественными организациями и при этом уделяет неустанное внимание образовательным, просветительским и благотворительным инициативам.

Также Путин указал, что в ходе проведения спецоперации бойцы-мусульмане вместе со своими товарищами защищают Россию и во время боевых действий проявляют отвагу и взаимовыручку.

«И конечно, ценен вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога, в патриотическое воспитание подрастающего поколения», — добавил он и пожелал мусульманам здоровья, успехов и всего наилучшего.

Праздник Ураза-байрам означает завершение поста в священный для мусульман месяц Рамадан. Во время его празднования важной традицией считается милостыня для нуждающихся.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов заявил, что в исламском мире с пониманием и поддержкой отнесутся к новой концепции внешней политики России, включая ту её часть, которая посвящена отношениям с исламским миром. По мнению муфтия, в исламском мире с недоверием относятся к политике западных стран, так как видят, что они постоянно пытаются провоцировать конфликты и плести интриги.