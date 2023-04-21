Москва, 21 апреля, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Основатель Telegram Павел Дуров стал самым обедневшим за 2022 год миллиардером из России, сообщил журнал Forbes.

TechCrunch Павел Дуров

«Самым обедневшим стал Павел Дуров — его состояние уменьшилось на $3,6 млрд», — говорится в статье.

По данным на 2023 год, состояние основателя социальной сети оценивается в $11,5 млрд. В 2022 году он занимал третью строчку рейтинга, а теперь переместился на 10-е место.

В целом в новый рейтинг Forbes вошли 110 бизнесменов.

Как сообщало ИА REGNUM, за год состояния сократились лишь у 13 из 110 участников нового рейтинга Forbes, опубликованного 20 апреля. Все вместе миллиардеры из России потеряли 8,5 миллиарда долларов. Самым обедневшим стал Павел Дуров. На втором месте рейтинга оказался частный инвестор Леонид Богуславский, фондам которого принадлежит доля в 125 IT-компаниях из стран Европы, Америки и Азии. За год состояние Богуславского сократилось на $1,1 млрд. На третьем месте рейтинга — Дмитрий и Игорь Бухманы, чьим главным активом является разработчик игр Playrix.