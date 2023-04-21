ДНР, 21 апреля, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Из-за высокой насыщенности российских войск около линии соприкосновения в Артёмовске противодроновыми ружьями ВСУ часто приходится изменять траекторию полёта тактических беспилотников типа «Мавик». Об этом 21 апреля рассказал один из российских военных.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Там фронт, их позиции. Они оттуда взлетают, сажают аккумулятор им. То есть сгорают их беспилотники. Поступает сигнал, после чего выдвигаюсь к той стене. Оттуда веду работу. Пока наблюдаю за обстановкой», — приводит слова бойца РИА Новости.

Он уточнил, что на фронте постоянно находятся спецгруппы для перехвата тактических дронов ВСУ, на военном сленге их называют «птицеловами», так как они используют противодроновые ружья для выведения из строя вражеских средств разведки.

«Это ружьё, работаю по дронам противника. Тут тумблер включения у него и каналы, которые переключаю и «ловлю» их сигналы. Пока на горизонте все «чисто», целей не обнаружено. Вчера поймал одну «птицу» (беспилотник. — Прим. ред.), сейчас их меньше уже становится. Так как они тоже выискивают, где у меня ружье, и траекторию полета меняют», — добавил российский военный.

Также он указал, что дроны ВСУ иногда проникают в тыл штурмовым отрядам в Артёмовске, однако в этом случае, как правило, российские войска перехватывают украинские беспилотники и затем используют их для собственных нужд.

Как передавало ИА REGNUM, ранее 21 апреля газета Washington Post сообщила, что США предупреждали Киев о том, что украинские войска в Артёмовске могут быть окружены, в связи с чем предлагали отступить из города. По данным издания, американская сторона давала негативные оценки по ситуации в городе ещё в январе.