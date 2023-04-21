В ДНР сообщили о взятии в котёл силами РФ группировки ВСУ в Артёмовске

Донецк, , 09:54 — REGNUM Российские военные взяли в котёл группу военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артёмовске. Об этом ТАСС сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

ВСУ Сергей Корсун (c) ИА REGNUM

По его словам, российские военные вышли к дороге Артёмовск — Часов Яр. По этому пути шло снабжение группы ВСУ. Под контроль российских сил взято несколько сотен метров, что делает невозможным снабжение украинских бойцов.

«Крышка котла захлопнулась», — сказал Гагин.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что гарнизон ВСУ в Артёмовске обречен. По его словам, есть те, кто пытается бежать из города или сдаться в плен. Гагин отметил, что ВСУ несут колоссальные потери. Противника вытесняют на запад города, куда практически нет подвоза боеприпасов, а дороги простреливаются российской артиллерией. Он также отметил, что около 90% территории города находится под контролем российских военных.

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что сейчас в западных кварталах Артёмовска идут бои, российские силы продолжают продвижение в городе. Пушилин уточнил, что продвижение российских войск продолжается как в дневное, так и в ночное время.