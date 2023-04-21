Белгород, , 09:42 — REGNUM Число пострадавших в результате взрыва в Белгороде достигло трёх человек. Об этом в пятницу, 21 апреля, в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

МЧС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление. Она была госпитализирована, сейчас находится под наблюдением врачей. Слава богу, что нет погибших», — говорится в распространённом сообщении.

Изначально сообщалось, что в результате инцидента пострадали две женщины, одна из которых с закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести была доставлена в городскую больницу № 2. Другая, отделавшаяся ссадинами, отказалась от госпитализации.

Согласно данным Министерства обороны России, причиной взрыва в Белгороде 20 апреля стал нештатный сход авиационного боеприпаса с самолёта Су-34 Воздушно-космических сил Российской Федерации. Отмечается, что по факту инцидента начато расследование.