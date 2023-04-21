Полиция особого назначения прибыла на территорию Киево-Печерской лавры

Киев, , 09:41 — REGNUM Утром 21 апреля на территорию Киево-Печерской лавры прибыли украинские силовики, включая полицию особого назначения. Об этом 21 апреля сообщил Союз православных журналистов в своём Telegram-канале.

Киево-Печерская лавра Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В Киево-Печерскую лавру прибыли силовики, в том числе полиция особого назначения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители силовых ведомств намерены перекрыть вход в Ближние пещеры. Помимо того, полицейские срезали замки и отключили сигнализацию в 44-м корпусе лавры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 21 апреля, стало известно, что сотрудники заповедника «Киево-Печерская лавра» вместе с полицейскими заблокировали вход в храм иконы Божией Матери на территории лавры. Ранее заповедник издал документ, из которого следует, что с 00:00 мск 21 апреля введены ограничения на движение автомобилей и пребывание посетителей на территории Нижней лавры.

В марте минкультуры Украины сообщило канонической Украинской православной церкви (УПЦ) о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке и потребовало от монахов покинуть лавру 29 марта. В ведомстве отметили, что монахи могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.

Верующие воспротивились такому решению украинских властей и 30 марта не пустили представителей комиссии украинского минкультуры на территорию храма. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.

После этого 31 марта минкультуры Украины подало иск в Хозяйственный суд Киева с требованием признать УПЦ виновной в создании препятствий в управлении государственным имуществом Киево-Печерской лавры.