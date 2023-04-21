Москва, 21 апреля, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Слова главы американского минфина Джанет Йеллен о том, что США не готовы к полному разрыву с Китаем, свидетельствуют только о том, что Вашингтону потребуется пожертвовать либо своей экономикой, либо Тайванем. Об этом 21 апреля написал российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

По мнению Пушкова, в логике сохранения США своей гегемонии Вашингтон должен в итоге столкнуться с Пекином, однако логика экономической взаимозависимости противоречит такому разрыву.

«Если в США возобладает логика экономической взаимозависимости, США должны будут пожертвовать Тайванем, если логика гегемонии — то своей экономикой», — отметил он.

Сенатор уточнил, что США проиграют при любом из этих вариантов, а потому им остаётся только пытаться удерживать существующее положение вещей, что вряд ли устроит набирающий всё большую силу Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И заявил, что американский эсминец USS Milius, который прошёл через Тайваньский пролив, сопроводили военные КНР. По словам военного, китайская армия находится в высокой боевой степени готовности для защиты суверенитета и безопасности государства.

Позднее 17 апреля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о важности встречи в скором будущем госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД КНР Цинь Гана из-за ситуации вокруг Тайваня.