Варшава, , 09:32 — REGNUM Федеративная Республика Германия в 2023 году планирует убрать американские системы противовоздушной обороны Patriot с восточных границ Польши и Словакии. Об этом сообщили газеты редакционной группы Funke.

ЗРК Patriot Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы донесли свои планы до этих стран. Разумеется, мы поддерживаем постоянный контакт с нашими партнёрами, чтобы иметь возможность отреагировать на потенциальное изменение ситуации», — приводят издания слова представителя Министерства обороны Германии.

Германия временно предоставила Польше зенитно-ракетные комплексы Patriot в связи с падением 15 ноября 2022 года на территории соседнего государства украинской ракеты. Напомним, инцидент привёл к гибели двух граждан Польши.

Ранее заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк сообщил о получении систем противовоздушной обороны Patriot из Соединённых Штатов Америки, Германии и Нидерландов. По его словам, зенитно-ракетные комплексы уже находятся на территории страны.