Киев, 21 апреля, 2023, 09:20 — ИА Регнум. Сотрудники заповедника «Киево-Печерская лавра» вместе с украинскими полицейскими утром 21 апреля блокируют вход в храм иконы Божией Матери, который расположен на территории Киево-Печерской лавры. Об этом 21 апреля сообщил адвокат Никита Чекман, который выступает в интересах канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

«Прямо сейчас заповедник в сопровождении полиции блокирует вход в храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» Киево-Печерской лавры, требуют закрыть храм», — написал он.

Кроме того, адвокат прикрепил к сообщению фотографию изданного заповедником документа, из которого следует, что с 00:00 мск 21 апреля на движение автомобилей и пребывание посетителей на территории Нижней лавры введены ограничения, которые объясняются необходимостью обеспечить работу комиссии украинского минкультуры по приёму-передаче имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, утром в четверг, 20 апреля, поступило сообщение о том, что Киево-Печерскую лавру «заминировали». После этого к лавре прибыли представители украинских силовых ведомств и приехала пожарная машина. Позднее прихожан УПЦ запустили в Киево-Печерскую лавру.

В марте минкультуры Украины сообщило УПЦ о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке и потребовало от монахов покинуть лавру 29 марта. Ткаченко тогда отметил, что монахи могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.

Верующие воспротивились такому решению украинских властей и 30 марта не пустили представителей комиссии украинского минкультуры на территорию храма. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.

После этого 31 марта минкультуры Украины подало иск в Хозяйственный суд Киева с требованием признать УПЦ виновной в создании препятствий в управлении государственным имуществом Киево-Печерской лавры.