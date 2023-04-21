В Волгограде из дома, в котором произошла утечка газа, эвакуировали свыше 30 человек

Волгоград, , 09:09 — REGNUM Из жилого дома Волгограде, где произошли утечка газа и пожар, эвакуировали свыше 30 человек. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

«Из дома эвакуировано 35 человек», — приводит слова представителя ведомства РИА Новости.

Отмечается, что, по данным городской мэрии, около дома организовали оперативный штаб и стоят два автобуса, в которых эвакуированные могут отдохнуть и согреться. Помимо того, в находящемся рядом ДК организован пункт временного размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 21 апреля прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту пожара в многоквартирном доме в Волгограде, который произошёл утром, по предварительной информации, из-за утечки бытового газа. По итогам надзорной проверки, при наличии оснований, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.