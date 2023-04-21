Волгоград, 21 апреля, 2023, 09:03 — ИА Регнум. Проверку по факту пожара в многоквартирном доме в Волгограде, который произошёл утром 21 апреля, по предварительной информации, из-за утечки бытового газа, организовала прокуратура Волгоградской области. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба надзорного ведомства в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с воспламенением бытового газа и возгоранием квартиры на втором этаже многоквартирного жилого дома по улице Титова, 9, в Краснооктябрьском районе города Волгограда», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на место выехал прокурор Краснооктябрьского района города для выяснения обстоятельств инцидента, проведения надзорной проверки и координации деятельности правоохранителей.

Также указывается, что, согласно предварительным данным, ранним утром 21 апреля в доме произошла утечка бытового газа, а затем возгорание, сообщение о котором поступило в экстренные службы в 04:20 (совпадает с мск). При этом 87-летняя хозяйка квартиры в этот момент в жилье отсутствовала, так как госпитализирована для прохождения планового обследования в медучреждение.

«По итогам надзорной проверки, при наличии оснований, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Также прокуратура даст правовую оценку законности принятых процессуальных решений», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске. В результате происшествия произошло обрушение третьего подъезда пятиэтажного дома. К 13 февраля число погибших в результате взрыва газа возросло до 14 человек.