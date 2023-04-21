Симферополь, 21 апреля, 2023, 08:55 — ИА Регнум. Немецкая делегация направит в Крым пакет гуманитарной помощи, предназначенной для мирных жителей новых регионов Российской Федерации, заявил в беседе с РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель 21 апреля.

Алексей Майшев/РИА Новости Житель Новой Каховки у домов, разрушенных в результате обстрелов

«Коренные жители Германии начали у себя на родине сбор гуманитарной помощи для населения новых регионов нашей страны», — приводит агентство слова Гемпеля.

Также глава комитета добавил, что немецкая делегация намерена приехать на территорию Крыма, чтобы затем лично доставить гуманитарную помощь жителям Херсонской области. По его словам, визит ожидается в следующем месяце.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления призвал местные власти «с теплотой и заботой» оказывать мирным жителям новых регионов всю необходимую помощь. Также глава государства подчеркнул необходимость поддержки семей участников специальной военной операции.