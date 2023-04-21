Боец ВСУ случайно показал превращённый в опорный пункт дом в Артёмовске
Артемовск, 21 апреля 2023, 08:44 — REGNUM Украинский военнослужащий, снимая видеоролик для сервиса TikTok, случайно показал многоэтажный дом в Артёмовске, который подразделения Вооружённых сил Украины переоборудовали в опорный пункт, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Дом попал в кадр на пару мгновений, но они позволяют разглядеть, что у дома, заполненного военными, вырыты окопы, уходящие в подвал, практически на каждом этаже здания торчат вэсэушники», — говорится в сообщении.
Отмечается, что большинство жилых многоэтажных домов на подконтрольной Вооружённым силам Украины части Артёмовска Донецкой Народной Республики представляют собой укрепленные опорные пункты. Подобная ситуация также наблюдается и в других подконтрольных Киеву городах региона.
Ранее сообщалось, что российским штурмовым подразделениям удалось перерезать «дорогу жизни» Вооружённых сил Украины в Артёмовске, по которой проводились поставки в город необходимых украинскому гарнизону боеприпасов и другого вооружения.