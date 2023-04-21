ДНР, 21 апреля, 2023, 08:44 — ИА Регнум. Украинский военнослужащий, снимая видеоролик для сервиса TikTok, случайно показал многоэтажный дом в Артёмовске, который подразделения Вооружённых сил Украины переоборудовали в опорный пункт, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Кадр из видео Многоэтажный дом в Артёмовске, который подразделения ВСУ переоборудовали в опорный пункт

«Дом попал в кадр на пару мгновений, но они позволяют разглядеть, что у дома, заполненного военными, вырыты окопы, уходящие в подвал, практически на каждом этаже здания торчат вэсэушники», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что большинство жилых многоэтажных домов на подконтрольной Вооружённым силам Украины части Артёмовска Донецкой Народной Республики представляют собой укрепленные опорные пункты. Подобная ситуация также наблюдается и в других подконтрольных Киеву городах региона.

Ранее сообщалось, что российским штурмовым подразделениям удалось перерезать «дорогу жизни» Вооружённых сил Украины в Артёмовске, по которой проводились поставки в город необходимых украинскому гарнизону боеприпасов и другого вооружения.