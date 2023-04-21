Разработчик робота «Маркер» Дудоров: устройство получит способность запускать до ста мини-дронов

Москва, , 08:28 — REGNUM Роботы «Маркер» смогут запускать рои малоразмерных дронов, и создатели устройства уже работают над тем, чтобы вместить в него до 100 таких беспилотников, сообщил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров, который занимается разработкой устройства.

Боевая робототехническая платформа «Маркер» © Иван Сураев/РИА Новости

«Потенциально мы можем установить на «Маркер» контейнеры, в которых будут размещены до 100 таких беспилотников. Таким образом, с «Маркера» смогут осуществляться атаки на противника роями дронов», — сказал он в беседе с РИА Новости.

«Маркер» представляет собой комплекс массой около трех тонн, который способен двигаться автономно с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что боевой робот «Маркер» сможет в автоматическом режиме засекать и поражать военную технику ВСУ, включая американские танки «Абрамс» и немецкие танки «Леопард».

Позднее он рассказал, что в Донбасс отправят четыре робототехнические платформы «Маркер». В конце марта Рогозин сообщил, что боевой вариант робота «Маркер» поступит в серийное производство после завершения испытаний.