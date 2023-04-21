Токио, , 08:27 — REGNUM Страны «Большой семёрки» рассматривает возможность запрета почти всего экспорта в Россию в рамках продления санкций. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщило японское информационное агентство Kyodo.

Морской торговый порт © Виталий Аньков/РИА Новости

«В мае этого года Япония планирует провести в Хиросиме саммит G7, где также будут обсуждаться меры по усилению санкций против России», — говорится в материале. Саммит G7 19–21 мая соберёт в одном месте лидеров США, Канады, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Японии, а также Европейского союза.

Отмечается, что страны G7 уже прекратили экспорт в Россию широкого спектра товаров, в том числе и технологий, которые могут быть использованы в военных целях, — различную электронику и запчасти для автомобилей и самолётов.

Ранее о намерениях ряда стран — союзниц Соединённых Штатов Америки и Украины ввести почти полный запрет на экспорт товаров в Россию сообщало агентство Bloomberg. Уточнялось, что под запрет, вероятно, не попадут сельскохозяйственная продукция, а также различные медикаменты.