Техас, США, 21 апреля, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Взрыв прототипа космического корабля Starship был целенаправленным и произошёл по команде сотрудников SpaceX из-за неполадок с несколькими двигателями. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба компании.

Spacex.com SpaceX Starship

Уточняется, что в ходе испытаний несколько двигателей вышли из строя, произошла потеря высоты, наблюдалось начало вращения. Было принято решение отдать команду на завершение испытания.

Во время испытательного полёта выяснилось, что на старте у первой ступени-ускорителя Super Heavy не работали три из 33 двигателей Raptor, при наборе высоты их число увеличилось по меньшей мере до шести. Ракета достигла высоты 38 км и начала неконтролируемое вращение, затем последовал взрыв.

Стартовая площадка в Бока-Чико в американском штате Техас была освобождена заранее, ожидается, что прилегающая территория будет закрыта до 21 апреля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как уточнил владелец компании SpaceX Илон Маск, корабль Starship возобновит испытания через несколько месяцев.