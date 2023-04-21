Отслуживший в зоне спецоперации депутат Сокол примет участие в выборах главы Хакасии

Абакан, , 08:11 — REGNUM Депутат Госдумы Сергей Сокол («Единая Россия»), который вернулся в Хакасию после нахождения в зоне специальной военной операции (СВО) в качестве добровольца, намерен принять участие в выборах главы республики. Об этом 21 апреля рассказали в штабе «Единой России» в регионе.

Сергей Сокол © Антон Ваганов/ТАСС

«Сергей Михайлович заявлял, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Республики Хакасия и рассчитывает на победу», — приводит слова представителя штаба РИА Новости.

Сокол в конце сентября прошлого года написал заявления в Минобороны и штаб партии, в которых попросил направить его в зону спецоперации, и в октябре уехал в военную часть для прохождения боевого слаживания. В конце января 2023 года он продлил контракт, а в начале апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении депутата орденом Мужества.

До этого Сокол в разное время занимал посты замглавы Красноярского края и Иркутской области, а также спикера заксобрания Иркутской области. В 2020 году был избран депутатом Госдумы VII созыва, в 2021 году избрался депутатом Госдумы VIII созыва по Республике Хакасия.

Как передавало ИА REGNUM, 20 апреля Сергей Сокол, который принимал участие в спецоперации в качестве добровольца, вернулся в Хакасию. Он сообщил об этом в своём Telegram-канале.