Глава МИД Украины Кулеба раскритиковал ЕС за неспособность обеспечить Киев боеприпасами

Киев, , 08:04 — REGNUM Разочарование в способностях Евросоюза исполнить своё решение о совместных закупках боеприпасов для Киева испытал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он написал 20 апреля в своём Twitter.

Дмитрий Кулеба Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Неспособность ЕС исполнить <…> решение по совместным закупкам боеприпасов для Украины разочаровывает», — написал Кулеба.

ПО мнению главы МИД Украины, проект стал проверкой на наличие стратегической независимости у Евросоюза при принятии ключевых решений в сфере безопасности. Также Кулеба указал, что для Украины ценой бездействия ЕС «станут человеческие жизни».

Решение о финансировании странами ЕС поставок боеприпасов на Украину было принято в марте текущего года на саммите ЕС в Брюсселе. Оплатить производство и поставку снарядов предполагалось из Европейского фонда мира, на эти цели было выделено €2 млрд. Планом были предусмотрены передача Киеву в течение года одного миллиона единиц боеприпасов, а также закупки и производство снарядов для пополнения арсеналов стран ЕС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил глава МИД Украины Кулеба, Киев не примет никаких решений июльского саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс.