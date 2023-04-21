В Южной Корее 19 членов экипажа загоревшегося судна доставлены на берег

Сеул, , 07:33 — REGNUM Девятнадцать членов экипажа российского рыболовного судна, загоревшегося у южнокорейского Ульсана, были эвакуированы на берег, еще двое помогают береговой охране искать пропавших без вести в результате пожара на борту судна. Об этом 21 апреля сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко в беседе с РИА Новости.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

Возгорание произошло на судне «Калтан», принадлежащем ООО «Дальрыбпром» с портом приписки во Владивостоке. На борту судна было 25 человек экипажа, четверо числятся пропавшими без вести. Это старший помощник и еще три члена экипажа, предполагается, что они могли остаться на борту горящего судна для борьбы с пожаром. Девятнадцать человек эвакуированы на берег, два человека — капитан и старший механик — участвуют в поисках пропавших.

Среди российских моряков только двое получили лёгкие ожоги, остальные не пострадали. Информация о ликвидации пожара на борту судна не поступала.

Уточняется, что судно после ремонта в Пусане вышло в сторону Охотского моря с грузом морепродуктов на борту. В Корейском проливе, в 37 милях восточнее порта Пусан, капитан подал сигнал об аварийной ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 25 человек экипажа, загорелось у берегов Южной Кореи.