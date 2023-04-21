Луганск, 21 апреля, 2023, 07:32 — ИА Регнум. Около ста целей ВСУ в зоне проведения специальной военной операции удалось поразить благодаря ударам российских артиллеристов группировки «Центр», сообщил начальник пресс-центра этой группировки подполковник Александр Савчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«В рамках контрбатарейной борьбы артиллерия группировки «Центр» с применением комплексов разведки нанесла огневое поражение по около ста целям противника», — заявил военнослужащий, слова которого приводит РИА Новости.

Кроме того, российские военные смогли отразить попытки украинских сил провести контратаки на торском и червонодибровском участках фронта, а на краснолиманском направлении вертолеты Вооружённых сил России Ка-52 и Ми-35 ударили ракетами по сосредоточению техники и живой силы ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля стало известно, что на краснолиманском направлении российские военные атаковали противника, используя тяжёлые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепёк» и штурмовую авиацию. В результате ударов была уничтожена техника и живая сила украинской стороны.