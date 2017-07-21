21 Апреля
 
7:50

Украина хотела атаковать военные объекты России в Сирии — СМИ

Министерство обороны Украины якобы вынашивало планы по проведению скрытых атак на российские военные объекты на территории Сирии, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на данные Пентагона и американского разведывательного сообщества.

7:48

Под Донецком военнослужащие российского спецназа уничтожили колонну бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Отмечается, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на западной бронетехнике предприняли попытку атаковать российские позиции в районе населенного пункта Водяное. Однако российские военные дали им мощный отпор, в результате чего противнику пришлось отступать.

7:47

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в беседе с РИА Новости рассказал о борьбе с дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут).

По его словам, украинским бойцам часто приходится менять траекторию полета своих тактических беспилотников типа «Мавик» из-за высокой насыщенности линии соприкосновения противодроновыми ружьями.

7:46

Военный ВСУ во время съемки героического ролика для соцсети TikTok в Артёмовске (украинское название Бахмут) случайно запечатлел многоэтажный дом, превращенный в опорный пункт. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На кадрах видно, что по всему периметру многоэтажки вырыты окопы, которые ведут в подвал. А на балконах почти на каждом этаже можно разглядеть украинских боевиков.

7:45

На купянском направлении сорвали шесть попыток ротации ВСУ

Подразделения Вооружённых сил России сорвали шесть попыток ротации украинских войск на купянском направлении и уничтожили две группы диверсантов ВСУ, сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.

Об этом сообщает ТАСС. Военнослужащий уточнил, что украинские силы пытались провести ротацию в районе населенных пунктов Кисловка, Новоселовское и Двуречное.

7:44

«РВ»: российские военные перерезали дорогу жизни ВСУ в Артёмовске

Российские штурмовые подразделения перерезали «дорогу жизни» Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Артёмовске (украинское название ― Бахмут). Об этом 20 апреля со ссылкой на анализ ситуации украинских военных аналитиков сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

7:42

СБУ расследует дело о попытке украинских военных угнать российский самолёт

К ракетному удару российских Вооруженных сил по аэропорту «Канатово» привели самовольные действия украинских военных, считают в СБУ. По факту совершения неправомерных действий ведется расследование.

7:41

В МИД Нидерландов сообщили об уходе в отставку спецпосланника ведомства по вопросам бизнеса и восстановления на Украине Рона ван Дартела из-за его пророссийских высказываний. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства.

В МИД пояснили, что дипломат уходит в отставку «после своих заявлений в книге Жерара Дилессена». Отмечается, что еще до своего назначения на пост спецпосланника ван Дартел дал комментарий для книги Дилессена, заявив, что «украинцы — это тоже русские».

7:39

Немецкие делегаты посетят Крым в мае в рамках гуманитарной миссии, сообщил председатель Комитета Госсовета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в эфире «Радио Крым».

«В этом году у нас будут делегации из Европы, и не только. Это будут интересные знаковые люди. Сейчас мы работаем над тем, чтобы в мае группа граждан из Германии смогла лично привезти собранную у себя на родине гумпомощь, которая впоследствии уйдёт в Херсонскую область», — рассказал депутат.

7:36

Компания «Укрзализныця» заявила, что впервые с начала российской военной операции возобновляет регулярные рейсы в город Красноармейск, расположенный в подконтрольной Киеву части ДНР.

7:34

ФСБ предотвратила покушение на мэра Горловки

Управление ФСБ по Донецкой Народной Республике предотвратило покушение на мэра Горловки (ДНР) Ивана Приходько. Нападение готовилось Службой безопасности Украины, сообщил журналистам сам глава города.

Приходько похвалил российских силовиков за их профессионализм.

7:33

Украинские войска на бронетехнике НАТО решили атаковать позиции российской армии в районе населённого пункта Водяное, расположенного под Донецком.

Однако спецназ ВС РФ встретил неприятеля и нанёс по колонне ВСУ серию мощных ударов. Об этом сообщили военные корреспонденты «Русской Весны».

7:32

Артиллерия группировки ВС России «Центр» поразила около ста целей

Около ста целей ВСУ в зоне провидения специальной военной операции удалось поразить благодаря ударам российских артиллеристов группировки «Центр», сообщил начальник пресс-центра этой группировки подполковник Александр Савчук.

«В рамках контрбатарейной борьбы артиллерия группировки «Центр» с применением комплексов разведки нанесла огневое поражение по около ста целям противника», — заявил военнослужащий, слова которого приводит РИА Новости.

7:32

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) недовольны техникой, которую Запад передал Киеву. Об этом в своем Telegram-канале написал российский военкор.

Разочарованию нет предела, пишет он. Хотя Вашингтон и его союзники продолжают утверждать, что поставляемая ВСУ техника непобедима в бою. Но на деле это оказывается не так. Техника плохо себя показала.

7:31

Российские десантники на мотовездеходах (квадроциклах) практически вплотную подобрались к скоплению пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесопосадке, после чего ликвидировали националистов огнем противотанкового ракетного комплекса «Фагот».

7:30

Власти Польши слишком поздно приняли решение запретить импорт украинского зерна. Об этом пишет обозреватель Fakt Анна Орловская.

В ее статье говорится о польском фермере Михале Кошареке, у которого больше нет «никаких шансов» продать сотни тонн зерна, скопившихся на складах из-за заполонившей местный рынок технической сельхозпродукции с Украины.

7:29

США уговаривали Украину оставить Артёмовск — СМИ

США советовали Украине оставить Артёмовск (ДНР), предупреждая о том, что ВСУ не смогут удержать контроль над городом, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на секретные документы Пентагона и американской разведки.

7:28

Страны G7 намерены попытаться запретить экспорт в Россию почти всех товаров

Вопрос о введении запрета на экспорт в Россию практически всех товаров рассматривают страны «Большой семёрки» (G7). Об этом 21 апреля сообщает агентство Kyodo.

7:26

Глава МИД Украины Кулеба разочаровался в ЕС: «Вызывает разочарование неспособность ЕС реализовать собственное решение о совместных закупках боеприпасов для Украины. Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важных решений в области безопасности».

7:22

Главное о специальной военной операции на Украине за 20 апреля 2023 года.

  • На донецком направлении штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника в западной части города Артёмовска. Воздушно-десантные войска, артиллерия «Южной» группировки войск оказывают поддержку штурмовым отрядам по овладению городом и пресекают попытки противника контратаковать на флангах и перебросить резервы.

  • За прошедшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией для поддержки действий штурмовых отрядов совершено 10 самолето-вылетов. Артиллерией «Южной» группировки войск выполнены 64 огневые задачи. В результате ударов поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Красное и Ступочки Донецкой Народной Республики.

  • Потери противника за сутки на данном направлении составили до 470 украинских военнослужащих и наёмников, три танка, пять боевых машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица «Мста-Б». Кроме того, в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

  • Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в районе населенного пункта Константиновка поражён объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут». Кроме того, в районах населенных пунктов Терны и Тоненькое Донецкой Народной Республики поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады территориальной обороны.

Минобороны РФ.