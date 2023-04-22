Наступил 422-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. ФСБ предотвратила покушение на мэра Горловки Ивана Приходько, которое готовили украинские спецслужбы. Как сообщает 21 апреля РИА Новости со ссылкой на слова самого Приходько, подорвать чиновника хотели вместе со всем кафе, где он собирался пообедать. От того количества взрывчатки, которое могло быть использовано для нападения, наверняка пострадали бы и жильцы ближайшего дома, но оперативные действия российской спецслужбы помогли предотвратить покушение. Выяснилось, что для исполнения диверсии департамент контрразведки Службы безопасности Украины завербовал некоего местного жителя Артёма Пызина. Это уже четвёртое покушение на мэра Горловки.

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Тем временем Артёмовск является одной из самых горячих точек на донецком направлении. Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 470 военнослужащих и наёмников. Газета Washington Post со ссылкой на слитые в сеть секретные документы американской разведки известила, что США предупреждали Украину о потенциальном окружении ее войск в Артёмовске и предлагали оставить город. По прогнозу военных, ВСУ, возможно, окажутся под угрозой окружения, «если не отступят в течение следующего месяца».

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