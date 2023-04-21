Washington Post: США пытались уговорить Украину оставить Артёмовск из-за положения ВСУ в городе

Вашингтон, , 07:05 — REGNUM США советовали Украине оставить Артёмовск (ДНР), предупреждая о том, что ВСУ не смогут удержать контроль над городом, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на секретные документы Пентагона и американской разведки.

Артёмовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации журналистов, в Вашингтоне еще в январе предполагали, что российские войска окружат населённый пункт, а угроза над украинскими силами начала нависать ещё с ноября 2022 года. В публикации отмечается, то Киев не принял во внимание эти предупреждения.

В статье также сказано, что США рекомендовали ВСУ использовать против России «улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения», сочетающие артиллерийские снаряды и ракеты класса «земля — воздух».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля сербское издание «Нови стандарт» выпустило статью, в которой говорилось, что бои за Артёмовск показали уязвимость Вооружённых сил Украины и стали сигналом будущего поражения украинских войск.