Вашингтон, 21 апреля, 2023, 06:59 — ИА Регнум. Запасы ядерного оружия призвал ликвидировать экс-президент США Дональд Трамп мировое сообщество вместо заботы о глобальном потеплении. Соответствующее заявление политик сделал 21 апреля во время своего онлайн-выступления на канале Full Send Podcast в YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Они рассуждают о глобальном потеплении. Это безрассудно, нам нужно избавиться от ядерного оружия», — сказал Трамп и добавил, что этой задачей он готов был бы заниматься, так как считает её одной из самых важных.

По мнению экс-главы Белого дома, Китай и Россия пошли бы на такой шаг. Трамп отметил, что он уже обсуждал эту тему с президентом России Владимиром Путиным, и российский лидер с ним согласился, ему понравилась идея.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына очень умным, хитрым и безжалостным человеком.