Владивосток, 21 апреля, 2023, 06:40 — ИА Регнум. Подросток был госпитализирован после падения с пятого этажа недостроенного здания во время прогулки в Приморском крае. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стройка

ЧП произошло вечером 20 апреля. Подросток 15-ти лет гулял по строительной площадке и упал с пятого этажа объекта незавершенного строительства на улице Лермонтова в поселке Пластун. Мальчик госпитализирован с травмами в Кавалеровскую центральную районную больницу, его состояние остаётся тяжёлым.

Уточняется, что у подростка диагностировали переломы бедренной и пяточной костей, ушиб головного мозга. Врачам удалось стабилизовать пациента, он переведён в реанимацию.

По факту произошедшего прокуратура Тернейского района организовала проверку. По результатам проверки собственник здания будет принуждён к ограничению доступа на территорию, где ведётся строительство. Кроме того, будет дана оценка действиям законных представителей подростка и органам системы профилактики. Одновременно начата доследственная проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Воронеже выписали из больницы мужчину, упавшего с 19-го этажа. Мужчина практически не получил травм при падении.