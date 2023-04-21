Сербский президент Вучич: НАТО стало угрозой для Сербии, но ее продолжат пугать Россией

Белград, , 06:18 — REGNUM Запад пугает Сербию угрозой, которая якобы исходит от России, и призывает республику вступить в НАТО, но опасность для Белграда таит именно Североатлантический альянс, заявил сербский президент Александр Вучич 20 апреля в эфире TV Prva.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, именно это не дает стране стать частью Североатлантического альянса. Вучич также напомнил, что 23 апреля исполнится 24 года с трагической даты, когда в результате авиаудара НАТО по зданию Радио и телевидения Сербии погибли 16 сотрудников редакции.

В 2007 году парламент принял резолюцию о военном нейтралитете страны. Вместе с тем Сербия в настоящее время участвует в программе НАТО «Партнерство ради мира».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля Александр Вучич заявил, что Белград не будет вступать в НАТО и сохранит военный нейтралитет. 24 марта президент Сербии сообщил, что его страна перестанет помнить об агрессии НАТО в адрес Югославии только тогда, когда исчезнут все сербы.