Рейтинг самых «обедневших» за год миллиардеров из России возглавил Павел Дуров

Москва, , 06:12 — REGNUM Рейтинг самых «обедневших» миллиардеров из России по итогам 2022 года возглавил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Список из 13 имён опубликовал 20 апреля журнал Forbes.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

По оценке издания, за год состояния сократились лишь у 13 из 110 участников списка Forbes. Все вместе миллиардеры из России потеряли 8,5 миллиарда долларов. Самым обедневшим стал Павел Дуров, за год состояние основателя Telegram сократилось на $3,6 млрд и на 2023 год составляет $11,5 млрд.

На втором месте рейтинга оказался частный инвестор Леонид Богуславский, фондам которого принадлежит доля в 125 IT-компаниях из стран Европы, Америки и Азии. За год состояние Богуславского сократилось на $1,1 млрд.

На третьем месте рейтинга — Дмитрий и Игорь Бухманы, чьим главным активом является разработчик игр Playrix. Бухманы потеряли за год $1,1 млрд каждый, на сегодняшний день совокупное состояние миллиардеров составляет $7 млрд.

Также в список вошли Фархад Ахмедов, Олег Бойко, Пётр Авен и Елена Батурина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве за прошедший год увеличилось число долларовых миллиардеров и возросло их совокупное состояние.